Durch historische Altstädte, über das Leithagebirge, entlang des Neusiedler Sees bis nach Halbturn führte die 400 Kilometer lange Strecke der Oldtimerrallye Pannonia Historic.

Als langjähriger Partner sorgte Reifen Ritz in seiner Filiale in Eisenstadt auch heuer wieder für ein warmes Mittagessen der Teams, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte. „Als stolzer Partner der Pannonia Historic und selbst begeisterter Oldtimer Fan, freuen wir uns besonders auch beim 20. Jubiläum dabei sein zu können. Mit dem Mittagessen in unserer Reifen Ritz Filiale in Eisenstadt, ist auch die Landeshauptstadt in die abwechslungsreiche Strecke durch unsere schöne Region eingebunden", berichtete Geschäftsführer Christoph Leszkovich.