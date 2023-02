Welche Bedeutung die richtige Lenk- beziehungsweise Bremstechnik hat, wird einem Fahrer erst in Extremsituationen richtig bewusst. Ein Beispiel sind Notbremsungen, denn hier zählt jeder Meter, der bis zum Stillstand des Fahrzeugs eingespart werden kann. Ein wichtiger Faktor ist auch, wie gut ein Fahrer mit seinem Fahrzeug vertraut ist. Auf anspruchsvollem Untergrund lässt sich die richtige Fahrtechnik und Reaktion mithilfe gezielter Manöver hervorragend üben. Genau das steht auf dem Trainingsplan der Hyundai Winter Driving Experience, die der südkoreanische Automobilhersteller erstmals in Sölden, Tirol, abhielt. Angefangen hat alles 2020 mit den Events im Sommer auf dem Bilster Berg und Nürburgring in Deutschland. 2021 wurden die Events im Sommer zusätzlich in Monza (Italien) und Spielberg abgehalten. Letztes Jahr im Oktober fand das Fahrerlebnis am Red Bull Ring statt, bei dem es ein ähnliches Programm gab. Nun ging es auf über 3.000 Höhenmetern zur Sache. Zwischen Rettenbach- und Tiefenbachgletscher wurde nicht nur die Luft spürbar dünner, in die Schneeschicht mischte sich mitunter Eis, was das Fahrerlebnis herausfordernd machte. Wie es bei sportlichen Aktivitäten wie Wandern, Bergsteigen oder Klettern auf das richtige Schuhwerk ankommt, braucht es auch auf anspruchsvollem Terrain die richtige Bereifung mit passendem Profil. Diese lieferte für die rund 30 Hyundai-Fahrzeuge der Driving Experience der südkoreanische Reifenhersteller Hankook.