Für die Käufer-Kunden, also Bieter, setzt der Remarketing-Spezialist seit jeher auf Usability und Schnelligkeit seiner B2B-Auktions-Plattform. Darüberhinaus wird auf diesem Online-Marktplatz viel Wert auf Transparenz der Prozesse und generelle Transaktionssicherheit gelegt. Und weil auch der Transport-Sektor in diesem Zusammenhang immer mehr an Bedeutung gewinnt, wurde Mitte letzten Jahres gemeinsam mit dem Logistikprofi Gefco Deutschland, eine Lieferservice-Lösung ins Leben gerufen. Durch diese Kooperation können sich Autobid.de Kunden sehr einfach – mit nur einem Klick – die online ersteigerten Fahrzeuge direkt vor die Tür stellen lassen. Auch gut: Bereits während der Auktionsphase kann man über ein Transport-Icon die exakten Lieferkosten ermitteln - und bei Bedarf die Auslieferung sofort beauftragen.