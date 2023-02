Die Fahrgemeinschaft als Mobilitätsmodell wird vor allem von Pendlerinnen und Pendlern in Niederösterreich gerne genutzt. Der NÖ Landesdienst bietet mit "Mila – Mobil im Land" nun eine weitreichende, App-basierte Mobilitätsmaßnahme für die niederösterreichischen Landesbediensteten an.



"Die Mitfahrbörse Mila ermöglicht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im NÖ Landesdienst einfacher Fahrgemeinschaften zu gründen, Synergien zu nutzen, Verkehr zu reduzieren und die Umwelt zu schonen", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ergänzt: "Daher sind Fahrgemeinschaften, wie wir sie im Land ermöglichen, eine wichtige Ergänzung zu den Angeboten des öffentlichen Verkehrs, weil dem Individualverkehr in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich eine wichtige Bedeutung zukommt. Wir wollen Vorbild sein mit intelligenten Mobilitätslösungen, die darüber hinaus einen wichtigen Beitrag für den sorgsamen Umgang mit unserer Umwelt ermöglichen. Für all das stehen das Land Niederösterreich und 'Mila – Mobil am Land' als eine von vielen blau-gelben Mobilitätslösungen."