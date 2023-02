MG Motor blickt auf ein äußerst erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Im Juni lief in China das millionste für den Export bestimmte Fahrzeug vom Band, ein Modell der ZS-Baureihe, in Österreich als vollelektrischer MG ZS EV erhältlich. Weltweit steigen die Verkäufe der Marke weiter deutlich an. Auch in Österreich verzeichnet MG Motor stetig wachsende Absatzzahlen: In den ersten sechs Monaten wurden in Österreich 425 Fahrzeuge der Marke neu zugelassen. MG Motor liegt damit um +37 % über dem ersten Halbjahr 2021.



Der positive Trend beim Blick auf die Absatzzahlen setzte sich auch im globalen Vergleich fort. Mit einer Million weltweit exportierten Fahrzeugen erreichte MG Motor nicht nur einen weiteren Meilenstein seiner Absatzentwicklung, sondern war damit zugleich zum dritten Mal in Folge die chinesische Marke mit den meisten Übersee-Exporten. Diese beeindruckenden Zahlen zeugen von der steilen Entwicklung der Marke seit Beginn des internationalen Handels im Jahr 2007 und untermauern die weltweite Beliebtheit von MG Motor. Die Fahrzeuge der Marke sind derzeit in 84 Ländern verfügbar.