Das Händlernetz von MG Motor Austria, einem Unternehmen der Denzel-Gruppe, konnte im vergangenen Jahr auf 32 Partner in allen Bundesländern aufgewertet werden. Der Absatz belief sich auf 719 Pkw-Neuzulassungen, was einem Marktanteil von 1,5 Prozent im Segment der vollelektrischen und hybriden Pkws entspricht. Den größten Anklang bei den Käufern fanden der MG ZS EV sowie der im Februar 2021 auf den österreichischen Markt gebrachte MG EHS Plug-in-Hybrid. Beide stärkten das erste und zweite Quartal des Herstellers. Der MG ZS EV wurde im vergangenen Jahr - nur zwei Jahre nach seiner Einführung - von Grund auf überarbeitet, und stand ab November 2021 als Facelift bei den österreichischen MG-Partnern. In den Startlöchern steht bereits der vollelektrische Kombi "MG5 Electric". Er solle den Aufwärtstrend bei den Absatzzahlen des Herstellers unterstützen.