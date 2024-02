Seit 2019 ist die gebürtige Steirerin für Corporate Communications bei Mercedes-Benz zuständig, insbesondere für Produktkommunikation und Public Relations. Mit dem Umstieg von Mercedes-Benz Österreich auf das Direktvertriebsmodell übernahm sie die Begleitung des kulturellen und strategischen Transformationsprozesses und des Change Managements im Unternehmen. Lettner weist mehr als 15 Jahre Erfahrung im Kommunikationsbereich auf, mit Start in der Styria Medien AG gefolgt vom Messe Congress Graz. Zuletzt war sie im Digital Marketing und in der Unternehmenskommunikation der Holding Graz beschäftigt. In ihrer neuen Funktion als Pressesprecherin bei Mercedes-Benz Österreich ist Bianca Lettner Ansprechpartnerin für Journalist:innen und Medienvertreter:innen für PKW und Nutzfahrzeuge. Sie berichtet in dieser Rolle direkt an Michaela Burgstaller-Stritzinger, Director Marketing & Communications und Unternehmenssprecherin.