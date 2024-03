Neben den umfangreichen Features der Professional-Reihe – wie neueste Elektronik, intelligente Vernetzung, modernes Energie- und Lastmanagement, „Plug & Charge“-Funktionalität, Eichrechtskonformität und professionelle Abrechnungsmöglichkeiten – bietet AMTRON® Professional Twincharge zahlreiche weitere Vorteile.

Mit der innovativen Anschlussbox lässt sich AMTRON® Professional Twincharge mit nur wenigen Handgriffen installieren. Die Anschlussbox montieren, die Wallbox aufhängen, befestigen und die Anschlüsse herstellen – fertig! So kann die Vorab-Installation zeitlich entkoppelt werden und es vereinfacht die Arbeit, wenn viele Twincharge Wallboxen gleichzeitig installiert werden. In der Vorbereitungsphase der Installation lässt sich die Anschlussbox mit dem dazugehörigen Deckel sicher verschließen, bis die Wallbox später dazu kommt. Auch im Reparaturfall erweist sich der Deckel als nützlich, denn die Gesamtinstallation kann problemlos weiter betrieben werden.Die Verwaltung der Wallbox funktioniert mittels MENNEKES Charge Point Manager. Mithilfe der kostenlosen Software können alle Ladestationen der Professional-Reihe unkompliziert eingerichtet und konfiguriert werden. Ein großer Vorteil für Installateure und Betreiber von Ladelösungen, da der gleichzeitige Zugriff auf alle im Netzwerk befindlichen Geräte wertvolle Zeit spart.In Bezug auf den sicheren Ladevorgang wurde an alles gedacht. Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter und DC-Fehlerstromüberwachung als effektive Schutzeinrichtungen sind direkt im Gerät integriert. Die Nachrüstung eines Blitz- und Überspannungsschutzes kann ebenfalls direkt im Gerät integriert werden.Die AMTRON® Professional-Ladelösungen bieten maximale Flexibilität bei der Errichtung von Ladeinfrastruktur. Wallboxen, Doppel-Wallboxen und Ladesäulen lassen sich je nach Anforderung individuell zusammenstellen und ergänzen. Das umfangreiche Zubehörangebot komplettiert das Produktportfolio. Wer seine Doppel-Wallbox nicht direkt an der Wand befestigen möchte oder kann, hat die Möglichkeit, sie auf einem Standfuß zu installieren – ideal z. B. für Ladelösungen an Straßen und Parkplätzen.





Besonders praktisch: Mit AMTRON® Professional Twincharge ist es sogar möglich, zwei Wallboxen mit insgesamt vier Ladepunkten – zwei vorderseitig, zwei rückseitig – an einem Standfuß zur Verfügung zur stellen.