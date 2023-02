Er soll dabei helfen, die ehrgeizige Zielsetzung zu erreichen. Was jetzt nicht allzu schwer sein dürfte. Der kleine Kompakte spricht natürlich vor allem jene von uns an, die vorwiegend innerstädtisch ihre Bahnen ziehen. Schon alleine aufgrund seiner Abmessungen. Leistungsmäßig bietet er eine Systemleistung von 85 kW – diese wird erreicht durch die 68 kW des Dreizylinders und jene des 59 kW starken Elektromotors. Das Ergebnis ist ein durchaus ansprechendes, mit rund 4,9 Liter / 100 km fanden wir unser Auslangen. Elektrisch wird angefahren, danach folgt ein Wechselspiel zwischen Benziner und Elektromotor. Das macht durchaus Sinn und lässt ihn flott durch die Stadt wieseln. Auch die Parkplatzsuche gestaltet sich als relativ einfach. Positiv hervorzuheben sind die gute Überschaubarkeit, die optimale Sitzposition und die doch sehr reichhaltige Serienausstattung. Genauso wie das Platzangebot. Zwar wird man mit ihm nicht zu viert die Welt erkunden, aber für kürzere Strecken können sich vier Insassen platzmäßig durchaus arrangieren. Vielleicht noch kurz zurück zur Ausstattung. Vom Start weg sind Klimaanlage, Berganfahrhilfe, Smartphone-Anbindung, ein Spurhalte- und ein Fernlichtassistent oder auch eine Lenkradbedienung mit an Bord. Für ein Fahrzeug dieser Klasse nicht selbstverständlich. Und sollte es ein Poolcar werden, wird der Flottenbeauftragte aufgrund der Sicherheitsfeatures ebenfalls beruhigt sein.



Karosserie/Innenraum: ★★★★ Motor/Getriebe: ★★★ Fahrwerk/Bremsen: ★★★