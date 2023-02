Nach einer Bauzeit von rund einem Jahr präsentiert sich das Autohaus am Standort Wolfernstraße in Steyr als neues, modernes Mobilitätszentrum. "Neben Mazda und Suzuki, die wir bereits viele Jahre führen, sind wir in Steyr jetzt neuer Vertragspartner von Hyundai und Fiat Service", erklärt Geschäftsführer Peter Lietz das neue Markenportfolio.

"Hyundai haben wir von unserem früheren Standort Wolfern übernommen, Fiat - inklusive Abarth und Nutzfahrzeuge von Fiat Professional - betreuen wir vorerst ausschließlich im Servicebereich", erklärt Peter Lietz die neue Markenpräsenz. "Beim neuen Autohaus war es uns wichtig, individuelle Schauraumbereiche für hochwertige Kundenerlebnisse zu schaffen – abgestimmt auf die Anforderungen der einzelnen Marken und die Bedürfnisse unserer Kunden“, führt Peter Lietz aus.