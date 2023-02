Die meisten neu zugelassenen Fahrzeuge sind bereits mit der Cloud verbunden und übermitteln eine bisher nicht dagewesene Fülle an Daten direkt an die Fahrzeughersteller. Diese Daten haben das Potenzial, Fuhrparkverantwortlichen gänzlich neue Möglichkeiten zu eröffnen. Bisher hatten sie jedoch keinen Zugriff darauf. Aus diesem Grund hat sich LeasePlan Österreich mit dem Fahrzeugdatenverarbeiter Echoes zusammengetan und bietet seinen Kunden mit dem Produkt "Connectivity Services" erstmals die Möglichkeit, einen tiefgreifenden Einblick in den unternehmens-eigenen Fuhrpark zu erhalten.