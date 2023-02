Automobili Lamborghini hat seinen positiven Trend vom Jahresbeginn fortgesetzt und einen neuen Rekord aufgestellt: Die weltweiten Auslieferungen beliefen sich auf 5090 Stück (+4,9 %), während hinsichtlich der finanziellen Kennzahlen der Umsatz auf 1,332 Milliarden Euro angewachsen ist. Das entspricht einem Wachstum vom 30,6 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres.



Auch der operative Gewinn verzeichnet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 69,6 Prozent, von 251 auf 425 Millionen Euro. Die korrespondierende operative Marge betrug 31,9 Prozent, nachdem sie im Vorjahr bei 24,6 Prozent gelegen hatte. Diese Steigerung der Rentabilität in der ersten Jahreshälfte wurde von gestiegenen Stückzahlen, dem Produktmix, verstärkter Personalisierung sowie positiven Wechselkurseffekten getrieben.Die Auslieferungen an Kunden verteilen sich ausgewogen auf alle drei Makroregionen, in denen Lamborghini vertreten ist: Amerika, Asien-Pazifik und EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) machen jeweils 34, 25 und 41 Prozent der globalen Volumina aus.

Konkret waren die USA erneut der stärkste Markt (1521 Fahrzeuge), gefolgt von Festlandchina, Hongkong und Macau (576), Deutschland (468), dem Vereinigten Königreich (440) und dem Nahen Osten (282).Bei der Aufteilung nach Modellen entfallen 61 Prozent der Verkäufe auf den Super-SUV Urus und 39 Prozent auf die Supersportwagen Huracán und Aventador, der demnächst ausläuft. Unter den diesjährigen Produktneuheiten stieß der im April präsentierte Huracán Tecnica auf äußerst positive Resonanz: Das Modell mit Hinterradantrieb, neuem Design und V10-Motor der neuesten Generation bietet Fahrspaß und Leistung auf Straße wie Rennstrecke. Ab August werden drei weitere Produktankündigungen folgen: zwei beim Urus und eine beim Huracán.