Die direkt in der App integrierte Ladelösung für E-Fahrzeuge macht es möglich, dass Kunden keine Ladekarte oder Apps von Drittanbietern mehr benötigen. Funktionen, die zum Laden von E-Fahrzeugen nötig sind – vom Auffinden der Ladepunkte bis zur Abrechnung und einem Preisvergleich vor dem Ladevorgang – stehen nun direkt in der App zur Verfügung. Darüber hinaus sind sämtliche Informationen, wie z.B. die an einem Ladepunkt verfügbaren Steckertypen, in der App einsehbar. Der Ladevorgang kann dann direkt ohne Ladekarte gestartet und beendet werden. Kunden können SIXT charge dabei nicht nur während der Miete eines Fahrzeugs verwenden, sondern wann immer sie ein Elektrofahrzeug aufladen möchten. Damit will die neue Lösung zum Abbau von Hemmschwellen beitragen, die viele Menschen bislang noch vom Umstieg auf E-Mobilität abhalten. In Ländern, in denen SIXT charge bereits verfügbar ist, steht die Ladelösung Kunden als weiteres Produkt innerhalb der App zur Verfügung. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen seine Ladelösung in weiteren europäischen Märkten einführen. Damit wird die Anzahl der verfügbaren Ladepunkte und Länder sukzessive noch weiter steigen.