Die Sonderlackierung der Piaggio Liberty ist in den klassischen Baci-Farben und mit einer unverwechselbaren Grafik gehalten. Das elegante, intensive Blau ist mit silbernen Sternen verziert, die die Front und die Seiten schmücken, während das berühmte Logo auf der Front hervorsticht. Der Sattel aus dunklem Leder erinnert an die Farben der Zartbitterschokolade Luisa, für die Perugina schon immer bekannt war. Die Liberty Baci Perugina wird in einer exklusiven Farbgebung und mit dem State-of-the-Art 125-ccm-Motor der Piaggio i-get-Familie präsentiert. Es handelt sich um hochmoderne Motoren, die ein hohes Qualitäts- und Zuverlässigkeitsniveau sowie geringeren Verbrauch und geringere Emissionen garantieren.



Optisch passend zur Liberty Baci Perugina präsentiert Piaggio auch einen Helm in zwei verschiedenen Farbvarianten: die klassische Version, die das elegante Baci Perugina-Blau des Fahrzeugs aufgreift, und eine silberne Version, inspiriert von dem eleganten Silberpapier, das jede einzelne Schoko-Praline umhüllt. Beide Versionen sind mit dem bekannten Sternenmotiv verziert, das sich von der Farbe des Helms abhebt, mit silbernen Sternen für die blaue Version und blauen Sternen auf dem silbernen Modell. Das Baci-Logo ist auf beiden Farbvarianten zu sehen. – Die Piaggio Liberty in der Baci-Sonderlackierung ist voraussichtlich ab April über das österreichische Piaggio-Händlernetzwerk verfügbar.