Schon alleine hinsichtlich der Optik hat er gegenüber so manchem Mitbewerb die Nase vorn – wobei diese im vorliegenden „Tiger“-Fall auch als Eyecatcher der Front dient. Unter anderem durch die Tagfahrleuchten, die ein wenig an eckige Klammern erinnern. Auf eine sehr dynamische Art und Weise führen die seitlichen Linien das Auge des Betrachters bis hin zum abfallenden Steilheck mit „Knick“. Sehr gelungen, sehr modern, sehr ansprechend. Das findet im Interieur seine Fortsetzung. Premium Materialien, die einer 1A-Verarbeitung unterzogen wurden, sorgen für ein hochwertiges Ambiente. Wie von Kia nicht anders gewohnt, verdient sich auch die Bedienerfreundlichkeit und Überschaubarkeit der Instrumente ein großes Lob. Die Automatik wird per Drehknopf gesteuert, ebenso die unterschiedlichen Fahrmodi. Der mittig angeordnete Bildschirm steuert intuitiv durch die unterschiedlichen Programme wie Navigation, Multimedia & Co. Zusätzlich befindet sich darunter die Multi-Mode-Bedienleiste mit Direktwahltasten. Der Clou hier – diese ist wandlungsfähig. Bedeutet, dass sie per Knopfdruck die Ansicht wechselt und sowohl das Infotainmentsystem als auch die Klimafunktion bedient werden können. Lauter kleine Feinheiten, die clever durchdacht und äußerst hilfreich sind. ★★★★