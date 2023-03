Eine internationale Jury von Journalistinnen wählt jedes Jahr das Women's World Car of the Year und gibt den Gewinner am Weltfrauentag bekannt. Der Sieger für 2023 ist der Kia Niro.

Die Bekanntgabe des Preisträgers fällt mit dem Internationalen Frauentag zusammen, nicht nur, weil er Frauen eine Stimme gibt, sondern auch, weil er in vielen Ländern die Verbindung zwischen Automobil und persönlicher Unabhängigkeit symbolisiert.

Vor ihrer Abstimmung haben die 63 Motorjournalisten aus 43 Ländern Dutzende von Modellen getestet und bewertet. In der ersten Abstimmungsrunde wurden aus insgesamt 59 Kandidaten die besten Autos jeder Kategorie gewählt. In der zweiten Runde bildeten diese Finalisten die Grundlage für die Wahl des World's Best Car 2023. Aus dieser ging der Kia Niro als Gesamtsieger hervor.

„Der Kia Niro ist ein geräumiges, elegantes, effizientes und praktisches Auto, das mit seiner Größe, seinem Design und seinem Antrieb voll im Trend liegt“, begründet Petra Mühr, eine der beiden österreichischen Jurorinnen, die Entscheidung für den Kia Niro.

Women's World Car of the Year ist der einzige Autopreis der Welt, der ausschließlich von Motorjournalistinnen vergeben wird. Sie wurde 2009 von der neuseeländischen Motorjournalistin Sandy Myhre gegründet.

Ziel des Preises ist es, die besten Autos des Jahres auszuzeichnen und Frauen in der Automobilwelt eine Stimme zu geben. Die Auswahlkriterien basieren auf den gleichen Prinzipien, die jeden Autofahrer, unabhängig von seinem Geschlecht, bei der Wahl eines Autos leiten.

Der Kia Niro war bei seiner Markteinführung 2016 das erste Kia-Modell, das ausschließlich mit elektrifiziertem Antrieb angeboten wurde. Mit der in diesem Sommer eingeführten zweiten Modellgeneration hat die Marke ihren E-Pionier überarbeitet und auf die Bedürfnisse umweltbewusster Verbraucher zugeschnitten, mit dem Ziel, auch E-Mobilitäts-Einsteiger für nachhaltige Antriebsarten zu gewinnen.