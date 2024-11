Ende August fand im Trainingscenter von Kia Austria in Seyring das erste Kia Lehrlingscamp statt. Die dreitägige Veranstaltung richtet sich an junge Menschen, die bei einem Kia Partnerbetrieb eine Lehre zum Kfz-Techniker absolvieren. Landesweit ergibt sich so ein Potenzial von gut 150 Personen, die eine derartige Ausbildung in einem Kia-Partnerbetrieb absolvieren.



„Das Kia-Lehrlingscamp erfüllt mehrfache Aufgaben“, erklärt der Hausherr im Trainingscenter Seyring, Heinz Pfeiler, Manager für Training, „zum einen gibt uns diese Veranstaltung die Möglichkeit, die künftigen Kia-Technikerinnen und Techniker die Technik der Marke Kia zu vertiefen, und zum anderen stärkt so etwas auch das Zugehörigkeitsgefühl zur Marke und zur Kia-Organisation. Gemäß unserem Claim ‚Movement That Inspires‘ wollen wir hier junge Menschen inspirieren und für unsere Marke begeistern.“