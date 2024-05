In den 50er-Jahren begann man mit der Fahrzeugproduktion, zuerst Motorräder, praktisch zeitgleich Nutzfahrzeuge, wobei Kia mit einem Dreiradtransporter, ähnlich den Goliath-Transportern aus dem Hause Borgward im Nachkriegsdeutschland, den Anfang machte. Mit dem Titan folgte Anfang der Sechziger bald der erste Schwer-LKW. 1974 folgte der erste Pkw, der Kia Brisa. Kia fertigte in den 70er-Jahren Pkws nach Lizenzen von Fiat 132 und Peugeot 604. Die erste eigene Entwicklung war der Sephia. In den 80er-Jahren wurde mit Mazda kooperiert. Es folgte ein Kometenhafter Aufstieg und mit dem ersten Sportage in den 90ern weltweite Bekanntheit.



Heute ist Kia in mehr als 190 Ländern vertreten und verkauft weltweit gut drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Die vielfach preisgekrönte Marke steht für erstklassiges Design und ist seit langem ein Vorreiter der Elektromobilität. Anfang 2021 hat Kia mit einem neuen Markenlogo und dem neuen Slogan „Movement thatinspires“ („Bewegung, die inspiriert“) den Umbau der Marke vom reinen Automobilhersteller zu einem Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen gestartet. Die Basis dafür bildet die langfristige Strategie „Plan S“, die Kia 2020 erstmals vorstellte und seither kontinuierlich weiterentwickelt. Sie sieht unter anderem die Einführung von 15 neuen Elektrofahrzeugen bis 2027 vor. Bis 2030 will die Marke ihren EV-Jahresabsatz auf 1,6 Millionen Einheiten steigern.