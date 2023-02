Dieses positive Geschäftsergebnis, das Keba kürzlich präsentiert hat, weist im Bereich des Umsatzes einen Plus-Sprung von rund 122 Millionen Euro aus, das entspricht einem Wachstum von fast 30 Prozent und ist er höchste Umsatz in der Firmengeschichte. Betrachtet auf die letzten fünf Jahre beträgt das durchschnittliche jährliche Wachstum 22,7 Prozent (CAGR). Der internationale Geschäftsanteil ist unverändert hoch und liegt bei rund 90 Prozent. In die EU (ohne Österreich) wurden rund 67 Prozent und nach Asien zirka 13 Prozent geliefert.



Da Keba ein Technologieunternehmen ist, hat die Forschung und Entwicklung (F&E) für es eine zentrale Bedeutung. F&E ist die Grundlage für den zukünftigen Unternehmenserfolg und für die technologische Position am Markt. Entsprechend investiert die KEBA Gruppe jährlich einen maßgeblichen Anteil ihres Umsatzes in F&E. Der Aufwand in diesem Bereich belief sich im letzten Jahr auf rund 70 Millionen Euro.



Der Personalstand der Keba Gruppe betrug auf Basis Vollzeitbeschäftigung mit Geschäftsjahresende 1963 Mitarbeiter:innen (FTE). Betrachtet nach Personen hat Keba bereits die 2.000er Marke überschritten. Zusätzlich beschäftigt das Unternehmen zur Abdeckung von Auslastungsspitzen aktuell zirka 180 Leasingmitarbeiter. Rund die Hälfte der Mitarbeiter ist in Österreich beschäftigt, ein Drittel in Deutschland und an die 200 Mitarbeiter in Asien. Am Standort in Linz werden aktuell 37 Lehrlinge in sechs verschiedenen Berufsbildern ausgebildet. Auch in anderen Niederlassungen werden eigene Fachkräfte ausgebildet. An Standorten in Deutschland werden zusätzlich bis zu 25 junge Menschen in unterschiedlichen Berufen ausgebildet.