Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) setzt bei der Kommunikation zum neuesten Modell auf ein perfektes Match: Jason Statham wird das Gesicht für die neue Transporter-Kampagne. Statham als charismatischer und actiongeladener „Transporter“ ist somit die ideale Besetzung, um die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des neuen Nutzfahrzeugs von VWN zu repräsentieren. Ein erster Trailer wurde offiziell bei der Weltpremiere des neuen Transporters auf der IAA 2024 in Hannover gezeigt: „Wir sind begeistert, Jason Statham als Gesicht unserer neuen Kampagne zu haben“, sagt Sandra Waidelich, Leiterin Sales & Marketing Experience von Volkswagen Nutzfahrzeuge. „Seine Energie und sein unverwechselbarer Stil passen perfekt zu unserem neuen Transporter, der für seine Robustheit, Zuverlässigkeit und innovative Technologie bekannt ist. Die Reaktionen auf den Trailer hier vor Ort und im Netz waren vielversprechend.“ Die Kampagne, geplant und umgesetzt von Scholz & Friends, globale Lead-Agentur von Volkswagen Nutzfahrzeuge, wird eine Reihe von spannenden Werbespots und digitalen Inhalten umfassen, die die einzigartigen Eigenschaften des neuen Transporters hervorheben. Von seiner beeindruckenden Ladekapazität, überragenden Fahreigenschaften bis hin zu modernsten Sicherheitsfunktionen – der neue Transporter ist bereit, jeden Auftrag anzunehmen und jede Herausforderung zu meistern. The Transporter is back!