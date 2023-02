Der Abschluss der Veranstaltung findet am Erzberg statt: im "Zentrum am Berg", einem neu gegründeten Forschungs-, Entwicklungs- und Prüfzentrum für den Bau und Betrieb von Untertageanlagen. Neben der Besichtigung der Versuchsanlage wird dort in Zusammenarbeit mit der zuständigen Feuerwehr auch die Bekämpfung von Tunnelbränden demonstriert.

9. Internationale Konferenz "Tunnel Safety and Ventilation – Sicherheit und Belüftung von Tunnelanlagen"

Termin: 9. bis 11. Mai

Ort: Messecenter Graz: www.tunnel-graz.at