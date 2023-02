Die Datenanalyse zeigt, dass Menschen, die das umfangreiche Mobilitätsangebot von Free Now in Wien nutzen, zu den vergesslichsten Fahrgästen in ganz Europa gehören. Die Top 5 der "vergesslichsten" Städte Europas sind die drei französischen Städte Marseille, Gijón, Toulouse, gefolgt von Wien auf Platz vier und Cannes (ebenfalls Frankreich) auf Platz fünf. Betrachtet man die einzelnen nationalen Märkte von Free Now in Europa, so zeigt sich ebenfalls ein interessantes Bild: Am vergesslichsten sind unsere deutschen Nachbarn, gefolgt von Spanien und Frankreich. Die Briten hingegen lassen seltener etwas im Auto liegen.



Laut Auswertung sind Free Now-Nutzerinnen und Nutzer am Wochenende zwischen 11 und 14 Uhr und am Montagmorgen um 11 Uhr am zerstreutesten, und nicht etwa Freitag oder Samstagnacht. Insgesamt ist erfreulicherweise ein rückläufiger Trend zu erkennen: Die Free Now-Nutzer vergessen prozentual gesehen immer weniger Gegenstände, während die Anzahl der über die App gebuchten Fahrten gleichzeitig stark ansteigt.