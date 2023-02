Laut Statistik von EasyPark entdeckten Frau und Herr Österreicher diesen Sommer mit dem Auto am liebsten Italien: 35,8 Prozent der Kundinnen und Kunden haben im Sommer dort geparkt. Ebenfalls beliebte Reiseziele: Deutschland (30,5 Prozent), die Schweiz (11,6 Prozent) und Slowenien (7,7 Prozent). Laut einer Umfrage im Auftrag von autoscout24.at ist das meistgenutzte Verkehrsmittel für Urlaubsreisen bei den Österreicherinnen und Österreichern nach wie vor das Auto. Rund 72 Prozent der Befragten gaben im Juni 2022 an, mit dem Pkw in die Ferien zu fahren. Hauptmotiv ist die größere Flexibilität am Urlaubsort sowie bei der An- und Abreise. Auch Kinder sind ein Grund, mit dem Auto zu verreisen. Die geringere Ansteckungsgefahr aufgrund der Pandemie ist immerhin noch für ein Fünftel Anlass genug, mit dem Auto zu verreisen.