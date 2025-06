Vespa-Sondermodell und Modelinie : In der Wiener Faber Hall stieg die Vespa Snake Party

Am Montag, den 2. Juni 2025, lud Faber – Generalimporteur von Vespa in Österreich – zur Vespa Snake Party in die Faber Hall in Wien. Über 200 Gäste, darunter Caro Athanasiadis, Lilian Klebow und Toni Polster, folgten der Einladung und genossen ein sommerliches Get-together im Zeichen von La Dolce Vita, das ganz im Zeichen des Sondermodells Vespa Snake stand.