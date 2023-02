Nach dem erstmaligen Gewinn der Auszeichnung im vergangenen Jahr konnte das Importeursteam von Cupra und Seat Österreich den begehrten Award zum "Importer oft the Year" auch 2021 gewinnen und somit erfolgreich verteidigen. Als Kriterien für die Vergabe des Preises werden neben Vertriebs- und Servicekennzahlen auch weitere Größen wie Markenimage, Markenbekanntheit, Kundenzufriedenheit und -loyalität herangezogen. Im Rahmen der Veranstaltung "Cupra The Unstoppable Impulse", bei der auch die zukünftigen Modelle der progressiven Marke bis 2025 vorgestellt wurden, übergab der Vorstand für Vertrieb und Marketing von Cupra und Seat, Kai Vogler, den Preis an den Geschäftsführer der beiden Automarken in Österreich, Wolfgang Wurm.

"Gratulation an das gesamte österreichische Team um Wolfgang Wurm zur Auszeichnung des besten Importeurs 2021. Das Team hat erneut einen außergewöhnlichen Job gemacht, was unter anderem auch durch den Allzeit-Rekord bei den Auftragseingängen unterstrichen wird. Hier ist zu erkennen, dass die Herausforderungen des letzten Jahres nicht nur angenommen, sondern durch kreative und mutige Schritte als Sprungbrett genutzt wurden", so Vogler. Wurm ergänzt: "Die erfolgreiche Titelverteidigung zum 'Importer of the Year 2021' zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind, um die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in dieser volatilen und bedeutenden Zeit der Automobilindustrie gemeinsam zu meistern. Mein Dank geht an das gesamte Team von Cupra und Seat Österreich, an die Kollegen aus Barcelona und alle Händler- und Servicepartner für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit."