Der Auf- und Antritt ist grandios, futuristisch, beinahe schon revolutionär. Einen großen Anteil daran trägt der Kühlergrill, die darin eingebetteten Leuchten sorgen für einen absolut unverwechselbaren Charakter. Ganz dem Äußeren entsprechend, präsentiert sich das Innenleben. Hochwertige Materialien, stilistische Feinheiten und clever platzierte Elemente sorgen für ein exklusives Ambiente. Der großzügige Multimedia-Screen ist in der Mitteleinheit eingebettet, alles wirkt wie aus einem Guss. Darunter befindet sich die „Touch Center“-Blende, die für Funktionen wie Radio, Navigation oder auch Klimaanlage zuständig ist. Natürlich können diese ebenso per Touchscreen bedient werden. Perfekt platziert finden sich Chromelemente und andere Dekor-Feinheiten, alles wirkt schlüssig, geschaltet wird per Tasten auf der Gangwahleinheit. Toll auch die Assistenzsysteme im Tucson. Ganz besonders die Tote-Winkel-Kamera – sie zeigt beim Betätigen des Blinkers die Heck- und Seitenansicht des Fahrzeugs im digitalen Cockpit. Weiters die intelligente Verkehrszeichenerkennung, welche die Geschwindigkeit automatisch anpasst. Ebenfalls großartig ist die Ausstiegshilfe, die Fahrzeuge, die sich von hinten nähern, erkennt und rechtzeitig vor dem Öffnen der Türe davor warnt. Das war nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was der Tucson alles im Repertoire hat. ★★★★