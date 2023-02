Zwar unterscheidet er sich äußerlich natürlich von seinem „gesitteten“ Bruder i20, nichtsdestotrotz überrascht der Klang beim Tritt auf das Gaspedal jedes Mal aufs Neue – und macht so richtig Spaß. Beim Outfit gibt er sich durch performanceorientierte Designelemente zu erkennen. Als da beispielsweise die verchromte Doppelschalldämpfer-Auspuffanlage wäre. Im Inneren erfreut er mit sportlichen Sitzen, beschleunigt und gebremst wird mit Sportpedalen in Aluminiumoptik. Dazu gesellt sich ein schwarzer Dachhimmel. Und so weiter und so fort. In unserem Fall werkten 120 PS unter der Motorhaube, geschaltet wurde per knackigem 6-Gang-Schaltgetriebe. Es handelt sich hier im Übrigen um die 1,0-Liter-T-GDI-Motor 48-Volt-Mild-Hybrid-Variante. Die Leistungsdaten können sich sehen lassen, von 0 auf 100 km/h benötigt er 10,2 Sekunden und bis zu 190 km/h kann er beschleunigt werden. Also nicht nur innerstädtisch ein absoluter Hit, sondern auch Überland mehr als einsatzfähig. Ausstattung, Komfort und Leistung bilden ein hervorragendes Gesamtpaket.



Karosserie/Innenraum: ★★★ Motor/Getriebe: ★★★ Fahrwerk/Bremsen: ★★★