Es handelt sich um wichtige Bestandteile von Windrädern, Solaranlagen und E-Auto-Batterien: Die Rede ist von Kupfer, Lithium, Nickel und Kobalt. Soll die Energiewende gelingen, müssen diese Rohstoffe im ausreichenden Maße vorhanden sein. Stark steigende Preise dämpfen den Auswärtstrend aber deutlich und stellen eine Gefahr für die Energiewende als solche dar. Das zeigt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Länder wie Deutschland würde dies stark treffen. Wegen der stark zunehmenden Nachfrage dürften die Preise für die genannten Rohstoffe um 2030 herum auf einen Höchststand steigen und dort über Jahre verharren. "Damit würden sie ein Hindernis für die Energiewende darstellen", sagte DIW-Forscher Lukas Boer.

Für den Bau von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen sind große Mengen an Kupfer, für Elektromobilität viel Kobalt, Lithium und Nickel nötig. "Die Nachfrage nach diesen Rohstoffen wird in den kommenden Jahrzehnten steil nach oben gehen", so die Annahme in dem untersuchten Szenario.Der Internationalen Energie-Agentur (IEA) zufolge dürfte sich der jährliche Kupferverbrauch in den kommenden 20 Jahren verdoppeln, der von Nickel mehr als verdreifachen und der von Kobalt versechsfachen. Bei Lithium ist die Steigerungsrate demnach am höchsten: 2040 soll die Nachfrage voraussichtlich mehr als zwanzigmal so hoch sein wie heute.