Die Partner holten bei dem Geschicklichkeits- und Gleichmäßigkeitswettbewerb für Elektrofahrzeuge mit dem AC Schnitzer ACS 4 i40 den 4. Platz in der Gruppe eins für Elektroautos mit großem Akku. Insgesamt traten in der Klasse 26 Wettbewerber gegeneinander an. Ein besonderes Highlight war der niedrige Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer von gerade mal 12,7 Kilowatt.

Das E-Mobility-Event E-Cannonball findet seit 2018 statt und ist rein elektrisch angetriebenen Autos und Motorrädern vorbehalten. Ziel der Langstreckenfahrt ist es, die Alltagstauglichkeit von Elektroautos zu untermauern – was 2022 vorbildlich gelang: Alle Teilnehmer erreichten das Ziel. Die Wettbewerber müssen nicht nur die vorgegebene Strecke Hamburg-Hamburg vom Start bis ins Ziel bewältigen, sondern unterwegs auch vorgegebene Durchfahrtskontrollen einhalten. Davon abgesehen ist die Streckenwahl innerhalb gewisser Grenzen frei. Gleiches gilt auch für die Ladestrategie. Die Wertung erfolgt nach Punkten. So gibt es beispielsweise Durchfahrtskontrollen, die eingehalten werden müssen und auch die Anzahl der auf der Strecke verbrauchten Kilowattstunden fließt in die Platzierung ein.



Insgesamt unterteilt sich das Starterfeld in fünf Fahrzeugkategorien: In der Gruppe "Hero" sind ausschließlich Eigenbauten sowie E-Fahrzeuge, die keiner Serienfertigung entstammen, gelistet. Die Gruppe "Bikes" ist exklusiv Zweirädern mit Batterieantrieb vorbehalten. In der Gruppe drei führt das E-Cannonball-Event ausschließlich Elektrofahrzeuge mit verhältnismäßig kleinem Akku zusammen, während Gruppe-2-Modelle sich durch eine mittlere Größe bei der Antriebsbatterie auszeichnen. Die Fahrzeuge im Wettbewerbsumfeld des Teams Hankook "iON" & AC Schnitzer zählen zu den leistungsstärksten Teilnehmern mit durchgehend großen Akkus.