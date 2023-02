Landesgremialobmann Ing. Klaus Edelsbrunner, der neue Landesinnungsmeister Thomas Marichhofer, und Landesinnungsmeister-Stellvertreter Josef Niegelhell sowie die Gremial-und Innungs-Geschäftsführerin Mag. Barbara Leitner freuten sich über den zahlreichen Besuch und ein großer Teil der Gäste kam in den Genuss einer Ehrung aufgrund des runden Berufsjubiläums. Nach dem pandemiebedingten Ausfall der beliebten AutoEmotion Graz hatte der letzte Branchen-Event 2019 stattgefunden, dementsprechend groß war dann auch die Freude wieder einmal mit Branchenkolleginnen und Kollegen zu plaudern und die Networking-Möglichkeit im angenehmen Ambiente nützen zu können. Kämpferisch die Ansage im Vortrag von Bernhard Kalcher, Obmann im Verband Österreichischer Kraftfahrzeugbetriebe: "Wir stellen mit Herzblut den Kontakt zum Kunden her, die Bedeutung der Marke wird überschätzt,“ lautete die Botschaft an so manchen Automobilimporteur, der aus Autohändler Agenturen macht und den Direktvertrieb forciert. Gremialobmann Komm.Rat Klaus Edelsbrunner wies auf die Bedeutung des Autohandels als kompetenten und flexiblen Betreuer hin und davon profitieren auch Fuhrparkbetreiber, KMUs und Firmenwagenlenker.