Die Phoenix Contact GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen und Anbieter von Komponenten und Systemen in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und Automatisierung. Der Hauptsitz befindet sich in Blomberg in der Region Lippe. Das Unternehmen entwickelte sich seit seiner Gründung 1923 zu einem internationalen Konzern. Neben Harting und Weidmüller gehört das Unternehmen zu den drei großen deutschen Herstellern im Bereich der Steckverbinder.