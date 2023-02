Mit einem verbesserten Ansprechverhalten des Motors ist die Leistungssteigerung, etwa bei einem Überholmanöver, spürbar. Aber nicht nur die Kraft des 2,0-Liter-Vierzylinder-Turboaggregats macht das Sondermodell auf der Nordschleife zum dynamischsten Volkswagen R aller Zeiten. Der deutliche Performance-Gewinn resultiert auch aus der umfangreichen Serienausstattung mit technischen Highlights wie dem "R-Performance Paket", dem Fahrdynamikmanager und "R-Performance Torque Vectoring". Wo ließe sich dieses Zusammenspiel besser testen als auf der Nürburgring-Nordschleife? Die Evolution der leistungsstarken, allradgetriebenen Golf R-Modelle lässt sich hier über die vergangenen 20 Jahre eindrucksvoll nachvollziehen.

Tourenwagen-Rennfahrer und Volkswagen R-Entwicklungsfahrer Benjamin Leuchter übernahm diesen Job und testete das Sondermodell auf der legendären Rennstrecke. Er hat das R-Performance Paket des Golf R "20 Years" mit realisiert. Neben den regulären Fahrprofilen "Comfort", "Sport" und "Race" wird das Sondermodell serienmäßig mit den zusätzlichen Fahrprofilen "Special" und "Drift" ausgeliefert. Für die Nordschleife wählt der Rennfahrer das für diese Strecke entwickelte Fahrprofil "Special" aus. Dieses Profil stimmt das Fahrzeug in einer Weise ab, die unter anderem den besonderen Anforderungen der vermutlich anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt genügt. Dazu gehört auch, dass die Dämpfer durch die enorme Beanspruchung bei Höchstleistungen auf solchen Strecken eher weich und komfortabel eingestellt werden.

Die Weiterentwicklung im Vergleich zum Vorgängermodell zeigt sich beim Jubiläumsfahrzeug von Volkswagen R außerdem in der optimierten Motorabstimmung. Der vorgespannte Turbolader wird auch im Schubbetrieb konstant auf Drehzahl gehalten, dadurch entfaltet der Motor bei der anschließenden Beschleunigung schneller seine Kraft. Der Vorgang wird dabei durch die permanent geöffnete Drosselklappe unterstützt. Beim Gaswegnehmen und erneuter Beschleunigung ermöglicht dies einen schnelleren Aufbau des Drehmoments und optimiert das Ansprechverhalten des Motors spürbar. An der Kuppe am Schwedenkreuz des Nürburgrings erreicht der Golf R "20 Years" mit seiner performanceorientierten Antriebstechnik nahezu 240 km/h, auf der Döttinger Höhe werden 265 km/h gemessen. Die neue Bestzeit von 7:47,31 Minuten bedeutet eine Verbesserung um vier Sekunden im Vergleich zum Vorgängermodell und ein besonderes Geschenk für Volkswagen R zum 20-jährigen Modelljubiläum.