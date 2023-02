Der Golf- & Countryclub Schloss Pichlarn im Ennstal war dieses Jahr Austragungsort des Charity-Golfturniers, das seit vielen Jahren regelmäßig organisiert wird. Garanta Hauptbevollmächtigter Mag. Heinz Steinbacher freut sich über die Teilnahme der zahlreichen Geschäfts- und Vertriebspartner: „Es ist schön zu sehen, dass viele Teilnehmer unser Turnier schon seit Jahren unterstützen und damit einen Beitrag dazu leisten, dass wohltätige Organisationen ihrer wichtigen Arbeit nachkommen können. Mit den Nenngeldern und zusätzlichen Spenden konnten wir heuer einen Betrag von 21.000 Euro aufbringen.“ Empfänger einer Spende in Höhe von 10.000 Euro wird in diesem Jahr das Badhaus in Leogang sein. Dort werden Menschen in körperlicher, emotionaler oder sozialer Akut- bzw. Notsituation unterstützt.

Das Badhaus Leogang hat sich bis 2020 durch Veranstaltungen finanziert, die allerdings aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr stattfinden konnten - im Frühjahr 2022 drohte die Schließung. "Mit den Erlösen unseres Golfturniers konnten wir dazu beitragen, dass die Schließung der Einrichtung doch noch verhindert wurde", so Steinbacher. Darüber hinaus wird der Licht ins Dunkel Soforthilfefonds mit 11.000 Euro finanziell unterstützt. Der Soforthilfefonds hilft Familien mit Kindern oder Jugendlichen, die unverschuldet in Not geraten sind und wenn die öffentlichen Stellen und Behörden nicht genug Unterstützung leisten können. Dank der Charity-Golfturniere konnten in den letzten Jahren insgesamt über 150.000 Euro an soziale Einrichtungen übergeben werden.