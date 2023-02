„Die Vergabe der Prokura an Christian Zettl soll eine Anerkennung für seine erbrachten Leistungen in der Vertragsverwaltung sein. Durch die Verbreiterung der Entscheidungskompetenz im Führungsbereich können wichtige Entscheidungen auch wesentlich rascher getroffen werden“, erklärt der Garanta-Hautbevollmächtigte Mag. Heinz Steinbacher und gratuliert dem neuen Prokuristen zu seiner Ernennung.



Christian Zettl (49) trat nach der HAK-Matura in die Garanta ein und ist seit 2001 im Verwaltungsbereich tätig. Seither hat er den Ausbau der Verwaltung zu einem modernen und serviceorientierten Competence Center maßgeblich mitgestaltet. Der gebürtige Oberösterreicher ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Familie sowie mit Reisen und Lesen.