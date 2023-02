Der CrossClimate Camping ist der neue Player in Michelins CrossClimate-Familie. Er wird in Europa produziert und ist seit dem 1. März 2022 erhältlich. „Nach der erfolgreichen Einführung des Pkw-Ganzjahresreifens Michelin CrossClimate 2 erweitern wir nun unser Angebot auf einen ebenfalls wachsenden Markt: auf den der Wohnmobile“, sagt Theres Gosztonyi, Pkw-Chefin Europa-Nord bei Michelin. „Der Camping-Urlaub ist beliebter denn je. In Deutschland haben sich die Reisemobil-Zulassungen innerhalb von vier Jahren mehr als verdoppelt – bei vielen Menschen wächst der Trend, agil und flexibel zu reisen. Umso wichtiger, dass der Reifen hier die entsprechende Sicherheit und einen guten Komfort bietet.“



Mit dem CrossClimate Camping reisen Wohnmobilisten das ganze Jahr über sicher – mit einem Reifensatz, im Sommer wie auch bei Nässe, Matsch und Schnee. Der Reifen ist gemäß der europäischen Kennzeichnungspflicht mit einem A für die Haftung auf nassem Untergrund eingestuft. Zudem trägt er die 3PMSF-Markierung (Schneeflockensymbol) für das Fahren auf verschneiten Straßen. Das garantiert unter den meisten Wetterbedingungen beste Kontrolle über das Fahrzeug. Bei der Entwicklung des neuen CrossClimate Camping haben sich die Ingenieure des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Michelin in Ladoux mit einem speziellen Problem auseinandergesetzt, das es nur bei Wohnmobilen gibt: geringe Nutzung und lange Standzeiten. Wenn das Wohnmobil lange Zeit nicht bewegt wird, können sich die Reifen unter dem Gewicht des Fahrzeugs verformen – und das bei allen Reifen ungleichmäßig. Die Karkasse des neuen Michelin CrossClimate Camping ist mit dem CP-Zeichen gekennzeichnet und somit so konzipiert, dass er diese Belastungen ausgleicht. Die verstärkten Seitenwände sorgen dafür, dass der Reifen auch sehr unebenen Straßenverhältnissen standhält.