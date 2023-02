Passend zum BMW i7 stellte der bekannte Grazer Juwelier Klaus Weikhard vom traditionellen Grazer Juwelier und Uhrenhaus Weikhard eine erlesene Auswahl an Uhren und Schmuck aus. Edle Tropfen aus dem Weingut Tement sowie die Präsentation des ersten Kochbuchs der Gady Family mit dem Titel „Genuss trifft Gastlichkeit“ rundeten den Abend ab. Unter dem Motto Limousinenservice trifft „Gourmetmenü“ gab es für die zahlreichen Besucher noch eine ganz besondere Überraschung. Es wurde ein 7-Gänge-Gourmetmenü im Schlosskeller Südsteiermark inklusive Hol- und Bringservice in der neuen BMW Luxus-Limousine verlost. Es war ein Abend ganz im Zeichen von Exklusivität trifft Luxus, den alle Gäste in vollen Zügen genossen haben.