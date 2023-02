Bereits zum 111. Mal heißt es am 10. und 11. September: "Willkommen beim Steirischen Volksfest, dem Markt in Lebring." Beim Traditionsunternehmen Gady Family dreht sich alles um Mobilität und Bewegung. Präsentiert werden innovative Technik und hochwertige Marken. Beim Wirtschaftsgespräch diskutieren namhafte Experten über den Mehrwert von Veranstaltungen. Eingebettet sind diese Angebote in das bunte Volksfesttreiben mit Festzelten, Steirischem Weindorf, Marktständen, Vergnügungspark und zünftiger Musik.

Auf der Atrium-Terrasse der neuen Firmenzentrale diskutieren die Staatssekretärin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Susanne Kraus-Winkler, Christoph Klinger, Geschäftsführer von CTS Eventim, Ewald Tatar, Geschäftsführer Nova Music und Veranstalter des Nova Rock Festivals sowie der Eigentümer und Geschäftsführer der Gady Family, Philipp Gady. Moderiert wird das Gespräch von Gernot Rath vom ORF Steiermark.