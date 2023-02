Mit 4. Juli 2022 hat das steirische Familienunternehmen mit Hauptsitz in Lebring das burgenländische Autohaus Kohla-Strauss übernommen. "Das ist eine große Chance für unser Unternehmen. Damit sichern wir die Nachfolge eines erfolgreichen Traditionsbetriebs und können gleichzeitig mit BMW und MINI im Burgenland wachsen", sagt Philipp Gady, Eigentümer und Geschäftsführer der Gady Family. Das Autohaus Kohla-Strauss besteht seit 40 Jahren und beschäftigt aktuell rund 50 Mitarbeitende an zwei Standorten im Burgenland. "Das ist eine wunderbare Entwicklung für die Zukunft", sagt Geschäftsführerin und Eigentümerin Monika Kohla-Strauss und ergänzt: "Für den Betrieb, für unsere Mitarbeitenden und für uns." Monika Kohla-Strauss führte bisher mit ihrem Mann, Eigentümer und Geschäftsführer Ernst Kohla, das Unternehmen. Sie übergibt mit Jahresende all ihre Agenden an Ernst Kohla. Er leitet das Autohaus Kohla-Strauss künftig gemeinsam mit Gady Family-Geschäftsführer Eugen Roth.

"Mit dieser Lösung sorgen wir für eine reibungslose Übergabe und eine nachhaltige Integration in die Gady Family", sagt Roth. "Wir sind stolz auf unsere unternehmerische Lebensleistung und ich freue mich deshalb sehr, dass wir für die Übernahme einen so starken Partner wie die Gady Family gewinnen konnten. Damit ist die erfolgreiche Zukunft für das Unternehmen gesichert", so Ernst Kohla. "Dieser Share Deal ist der nächste logische Schritt", erklärt Roth. "Wir freuen uns, mit den erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den wirtschaftlich sehr erfolgreichen Standorten in St. Michael und Oberpullendorf und unseren guten Partnern BMW und MINI in die Zukunft zu gehen." Mit dem Kauf von Kohla-Strauss beschäftigt die Gady Family künftig rund 390 Mitarbeitende an 15 Standorten in der Steiermark und im Burgenland.