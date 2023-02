Ford verabschiedet sich mit einem letzten Sondermodell von der dritten Generation des spektakulären Ford GT. Tribut zollt Autobauer Ford seinem Rennmodell mit der "LM Edition" des Ford GT. Mit dem Ford GT konnten die berühmten 24 Stunden von Le Mans errungen werden: 2016 konnte der Mittelmotorbolide bei seinem Debüt auf Anhieb die GTE-Klasse gewinnen. Der erste Sieg gelang mit dem Ford GT40 vor 50 Jahren. Wie bereits 1966 hatte sich 2016 das Rennen zu einem epischen Duell zwischen Ford und Ferrari entwickelt. Erst vier Stunden vor Schluss konnte der bestplatzierte Ford GT endgültig die Führung an sich reißen.



Die Kohlefaser-Karosserie der Ford GT LM Edition erhält eine Grundlackierung in Liquid Silber sowie ein spezielles Farbdesign-Schema in Rot oder Blau, das den Bogen zu dem in Le Mans siegreichen Ford GT mit der Startnummer 68 spannt. Hierfür erhalten bestimmte Karbonelemente des Supersportlers wie zum Beispiel der Frontsplitter, die Seitenschweller und die Türeinstiegsleisten sowie der Heckdiffusor eine entsprechende Tiefentönung, die den Blick auf die besonderen Aerodynamik-Eigenschaften des Hochleistungs-Fahrzeugs lenkt.

Selbst die Motorraumabdeckung und die Streben der Außenspiegel greifen dieses Designthema auf. Passend hierzu erhalten die 20-Zoll-großen aus Kohlefaser bestehenden Felgen eine hochglänzende Oberfläche mit roten oder blauen Akzenten auf den Innenseiten, während die Titan-Radmuttern und die Brembo-Bremssättel in Schwarz abgesetzt werden. Besonders ist der im 3D-Druck gefertigte Doppelauspuff aus Titan. Das Zyklon-Design seiner Endrohre weist auf den 3,5-Liter-großen EcoBoost-Biturbo-Sechszylinder hin. Der "GT LM"-Schriftzug aus Titanium über den Endrohren entstammt dem 3D-Drucker.