Zwischen dem Stadioncenter und einer Megabaustelle in der Engerthstraße 267 ist die große Sporthalle sowas wie ein Relikt aus längst vergessenen Zeiten. Sie wird im nächsten Frühjahr abgerissen. Bis dahin ist die große Halle, die früher vielen sportlichen Höchstleistungen eine Plattform bot, Mensa, Spielplatz, Flohmarkt für alle Utensilien des Alltags und vieles andere mehr. Sie ist Tag für Tag das erste Dach über dem Kopf für Menschen, die dem Krieg in der Ukraine entflohen sind und hier nach Sicherheit und neuer Stabilität suchen. Das es an so manchen Ecken an nötigen Dingen mangelt, wie Lebensmittel oder Kleidung, setzt sich der sogenannte "Train of Hope" ein.