Die durchaus respektable Gesamtsystemleistung liegt bei 225 PS. Dazu trägt unter anderem der 152 PS starke 2,5-Liter-Benziner bei, unterstützt vom 131 PS leistenden Elektromodul. Beim Losstarten kommt zunächst der Elektromotor zum Einsatz, der bis zu einer Geschwindigkeit von 135 km/h seine Leistung bringt. Die Reichweite liegt laut WLTP bei 56 km, klarerweise abhängig von äußeren Faktoren. Ideal natürlich für innerstädtische Fahrten. Geht es auf die Autobahn, kommt die typische Verhaltensweise dieser Antriebsform zum Vorschein. Er macht sehr laut auf sich aufmerksam und dreht in die obersten Gefilde, bis es zum Gangwechsel des CVT-Getriebes kommt. Das wiederum sorgt für einen naturgemäß höheren Verbrauch. Aber alles nichts Neues. Ansonsten sammelte der Kuga eifrig Pluspunkte. Hinsichtlich sportlichem Aussehen genauso wie das Innenleben betreffend. Die ST-Line X lässt so gut wie keine Wünsche offen. Ein B&O-Soundsystem verwöhnt da ebenso wie die Rückfahrkamera, die Ambientebeleuchtung, der schwarze Dachhimmel oder auch ein Bodystyling-Kit.



Um wirklich nur einige wenige zu nennen. Ist man vorwiegend im Stadtverkehr unterwegs, sicher eine Überlegung wert. Allerdings auch nur dann, wenn man tatsächlich Strom nachlädt. Was einigen Plug-in-Hybrid-Fahrern – was man aus manchen Gesprächen heraushört – zu aufwändig ist und sie den kürzeren Stopp an der Tankstelle bevorzugen.



Karosserie/Innenraum: ★★★★ Motor/Getriebe: ★★★ Fahrwerk/Bremsen: ★★★