Perfekt für den amerikanischen Markt bzw. die Straßen dort, die Abmessungen sind schon recht spektakulär. Passend dazu die Motorisierung des Plug-in-Hybriden, mit seinen 457 PS Gesamtsystemleistung hat er ordentlich Kraft unter der Haube. Das heißt auch beim Anfahren behutsam auf das Gaspedal treten. Denn die Leistung macht sich von der ersten Sekunde an bemerkbar. Und wenn 2,5 Tonnen Lebendgewicht einen Sprint nach vorne machen, bleibt das den Insassen nicht verborgen. Also eigentlich wirklich für all jene gemacht, die sich vor allem außerhalb der urbanen Gebiete ihren Weg bahnen und nicht zu den typischen Stadtmenschen zählen. Ebenfalls angepasst an die wuchtige Erscheinung ist das Handling, das jetzt nicht unbedingt als leichtgängig bezeichnet werden kann. Sowohl hinsichtlich Lenkung als auch Einschlag und des damit verbundenen Wendekreises. Das schreit förmlich nach viel Platz rundherum. Stolz ist übrigens nicht nur das Fahrzeug, sondern auch sein Preis von knapp € 90.000,–. Dafür bietet der Explorer in der ST-Line serienmäßig aber auch Navigation, eine elektrische Heckklappe, ein B&O-Soundsystem und ähnliche Feinheiten. Für die Individualisten mit viel Kleingeld unter uns.



Karosserie/Innenraum: ★★★ Motor/Getriebe: ★★★ Fahrwerk/Bremsen: ★★★