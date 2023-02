Während viele Fahrzeughersteller schon seit geraumer Zeit vollwertige Elektrofahrzeuge anbieten hat Ford diesen Trend ein wenig verschlafen und bislang lediglich elektrifizierte Versionen von bestehenden Modellen angeboten. Dies soll sich nun ändern, denn wie der Hersteller mit Sitz in Köln mitteilt, wurde das Werk in Valencia, Spanien, als bevorzugter Standort für die Montage von Fahrzeugen ausgewählt, die auf einer Ford-Elektro-Fahrzeugarchitektur der nächsten Generation basieren werden. Doch noch heißt es für Kunden „bitte warten“, denn „vorbehaltlich der entsprechenden Produktentscheidung könnte das Werk in Valencia später im Jahrzehnt neue, elektrische und vernetzte Fahrzeuge produzieren.“ – es wird also dauern.

Flotter geht man am Europasitz in Köln ans Werk. Im dortigen Electrification Center startet ab 2023 die erste Produktion von Elektro-Pkw von Ford in Europa. Die europäische Strategie von Ford umfasst ein Angebot von Elektro-Fahrzeugen, inklusive einer batterie-elektrischen Version des Ford Puma, sowie den Ausbau der Marktführerschaft im Segment der leichten Nutzfahrzeuge mit elektrifizierten Ford Pro-Modellen und vernetzten Dienstleistungen. Ab 2026 will Ford in Europa jährlich 600.000 Elektrofahrzeuge verkaufen.

Der Absatz von Elektro-Fahrzeugen in Europa wächst weiterhin rasant (plus 65 Prozent auf 2,3 Millionen Fahrzeuge in 2021), und das Europäische Parlament hat Anfang dieses Monats entschieden, ab 2035 nur noch den Verkauf von batterie-elektrischen Pkw und Transportern zuzulassen. „Wir beschleunigen unsere Transformation in Europa, überdenken, wie wir unser Geschäft betreiben, und bauen eine Zukunft auf, in der fantastische Fahrzeuge und ein unermüdlicher Fokus auf das Kundenerlebnis Hand in Hand mit dem Schutz unseres Planeten gehen“, sagt Stuart Rowley,Chaef von Ford Europa, wie man auch ab 2035 noch wettbewerbsfähig bleiben will.