Nach dem vorwiegend für den nordamerikanischen Markt gedachten aufsehenerregenden Tesla Deal treibt Hertz den Kurs in Richtung Marktführerschaft bei der Vermietung von Elektrofahrzeugen nun auch in Europa und Australien vehement voran. So gaben der schwedische Hersteller Polestar und Hertz eine globale Partnerschaft bekannt, die den Kauf von bis zu 65.000 Elektrofahrzeugen (EVs) über fünf Jahre vorsieht. Die Verfügbarkeit wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 in Europa und Ende 2022 in Nordamerika und Australien beginnen. Für Hertz ist die Partnerschaft Teil des anhaltenden Engagements des Unternehmens, führend in den Bereichen Elektrifizierung, geteilte Mobilität und ein digitales Kundenerlebnis zu sein. (aü)