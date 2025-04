Sie haben gewählt, liebe Leserinnen und Leser: Der Polestar 4 ist Fleet Car of the Year in der Kategorie Limousine/Coupé.

Ferdinand Schelberger, Geschäftsführer von Polestar Österreich, freut sich über die Auszeichnung: „Unser neuestes Modell setzt Maßstäbe sowohl in den Bereichen Design und Technologie als auch in Sachen Performance. Der Award ist eine Bestätigung für unser Engagement, klimaneutralere Mobilität und herausragende Leistung auch für den Flottenmarkt zu bieten.“

Der Polestar 4 wurde auch als „Car of The Year“ in Südkorea, „Executive Car“ bei den UK COTY Awards und „Luxury Car of the Year“ unter 100.000 Dollar von Drive.com.au in Australien ausgezeichnet.