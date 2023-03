Der vor kurzem veröffentlichte Geschäftsbericht der Stellantis Gruppe für das Jahr 2022 weist FIAT als stärkste Marke innerhalb der Gruppe aus.

„FIAT hat erneut seinen globalen Erfolg bestätigt und wesentlich zu den Ergebnissen der Gruppe beigetragen. Mit mehr als 1,2 Millionen zugelassenen Fahrzeugen der Marken FIAT, Abarth und Fiat Professional war FIAT im Jahr 2022 führend innerhalb von Stellantis. FIAT war außerdem Marktführer in Brasilien, Italien und der Türkei“, so Olivier François, CEO der Marke FIAT und CMO Global der Stellantis Gruppe.

Vor dem Hintergrund eines wachsenden Umweltbewusstseins spielt der Fiat 500 Elektro heute eine zentrale Rolle für den Hersteller. Von diesem Modell hat FIAT seit seiner Markteinführung weltweit 120.000 Einheiten verkauft, davon mehr als 66.000 im Jahr 2022.

Erfolgreich waren auch der Fiat 500 und der Fiat Panda. Zusammen erreichten diese Modelle, laut Fiat, europaweit einen Marktanteil von 43,8 Prozent bei den Citycars.

Der Fiat Strada war zum zweiten Mal in Folge das meistverkaufte Fahrzeug in Brasilien. Den gleichen Erfolg erzielte der Fiat Toro bei den Pickups des C-Segments.

In der Türkei war FIAT das vierte Jahr in Folge die meistverkaufte Marke mit einem Marktanteil von 18,7 Prozent. Star der Modellpalette war der Fiat Tipo, als das in der Türkei meistverkaufte Fahrzeug mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent in seinem Segment.