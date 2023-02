Die italienische Marke Fiat ist ab 1. Oktober an einem weiteren Standort erhältlich. In Villach, Kärnten, wird ein neuer Schauraum mit angeschlossener Werkstätte eröffnet. Die Auto Süd MH GmbH hat auf insgesamt 12.300 Quadratmetern einen komplett neuen Standort errichtet. Inhaber und Geschäftsführer Maidin Halilovic hat an der Adresse Gewerbezeile 15 in 9500 Villach sein automobiles Angebot um die italienische Marke Fiat erweitert. Die Pkw, zum Beispiel der Fiat 500e, sind ab sofort erhältlich und können auch direkt vor Ort serviciert werden.