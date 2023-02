In 40 Prozent der untersuchten Länder zahlen Urlauberinnen und Urlauber in Pkws streckenbezogene Maut, eine Gebühr für die zurückgelegten Kilometer, die je nach Land beim Ein- oder Ausfahren an der Mautstation bezahlt wird. Auf 100 km/h zahlen Reisende in Großbritannien mit circa 16,20 Euro am meisten. Die M6 ist dort die einzige kostenpflichtige Autobahn und die Benutzung kostet bei einer Länge von 43 Kilometer durchschnittlich 6 Euro. Spanien landet auf Platz zwei mit rund 11,50 Mautgebühren pro 100 Kilometern Autobahn, gefolgt von Portugal und Italien mit durchschnittlich 9 Euro. Deutlich günstiger ist das die Nutzung der Autobahn in Norwegen und Mazedonien. Reisende müssen für 100 Kilometer mit Gebühren von rund 3 bzw. 2,80 Euro rechnen. Am preiswertesten sind die Mautkosten in der Türkei mit durchschnittlich 60 Cent pro 100 Kilometer.



"Ob nun im Winter oder erst im Sommer – bei der nächsten Reise mit dem Pkw oder Wohnmobil sollten sich Reisende am besten schon frühzeitig vor Reiseantritt über die jeweiligen Bestimmungen informieren, denn Vignetten-Verstöße werden zunehmend mit modernster Videotechnologie aufgedeckt. Automatische Überwachungskameras, bspw. in Österreich, Tschechien oder Ungarn, scannen das Kennzeichen und überprüfen, ob ein gültige Vignette oder eben das Kennzeichen registriert ist. Verstöße gegen die Vignetten- und Mautpflicht können Bußgelder bis zu 800 Euro verursachen und damit ein unangenehmes Loch in der Urlaubskasse hinterlassen."