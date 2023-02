Walter Harm, Geschäftsführer der Easy Drivers, äußerte sich im Rahmen der Rallye zum Thema E-Mobilität in Fahrschulen: "Gerade in Zeiten von hohen Spritkosten ist die E-Mobilität hoch im Kurs. Laufend nehmen die Easy Drivers Fahrschulen neue E-Autos in die Flotte auf und tragen damit nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern können aktuell auch Kosten sparen. Die E-Autos nehmen immer mehr Platz in der regulären Ausbildung ein. Für die Mobilitätswende braucht es aber auch passende Rahmenbedingungen, um einen Führerschein mit E-Auto zu attraktivieren: So sollte Fahrschülern, die ihren Führerschein mit dem E-Auto absolvieren, ein einfacher Umstieg von Automatik auf Schaltung mit ein paar Fahrstunden ermöglicht werden."