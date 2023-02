Der DS 7 – hier in der Ausführung "Crossback" zu sehen – möchte Kunden mit seinen Design-Raffinessen und seiner sportlich-komfortablen Fahrabstimmung überzeugen. Der Allradantrieb, welcher elektrisch auf alle Antriebsräder wirkt, liefert insgesamt 360 PS/~265 kW. Zudem hat der DS für die Fahrbahnausleuchtung das neue "DS Pixel LED Vision 3.0" und markante "DS Light Veil" unterhalb der Scheinwerfer – genau dort, wo bei Peugeot die leuchtenden "Säbelzähne" sitzen. Das neue Infotainmentsystem mit Spracherkennung trägt den Namen "DS IRIS". Grégory Hardouin wies auf die optischen Veränderungen hin: So ist der neue DS 7 durch aggressivere Kanten sportlicher in seinem gesamten Erscheinungsbild. Es wurde der Fahrzeuggrill komplett überarbeitet, die Rückleuchten sind jetzt schmäler und sollen den sportlichen Charakter unterstützen. Im Cockpit selbst, fällt sofort das üppige 12-Zoll-Display in der Mittelkonsole auf sowie die darüberliegende elegante Analoguhr. Es warten Sitze aus edlem Nappaleder auf den Fahrer und die Fahrgäste – in einer hellen Ausführung besonders hübsch anzusehen. Als das seien laut DS Features, die die Kunden der Marke sehr schätzen und die Besonderheit zur Konkurrenz ausmachen, so Hardouin. Die aktuellen Wartezeiten der Fahrzeuge schätzt DS für Österreich übrigens auf optimistische vier bis sechs Monate.